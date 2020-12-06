Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta sürpriz gelişme! Yıldız ve Kuzey bebek mi bekliyor?

Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümüyle izleyicilerini sevindirdi. Kuzey ve Yıldız’ın evlenmesi ile sonunda aşıklar kavuşurken izleyicilerin de görmek istediği sahneler ortaya çıktı. Dizinin 43. bölüm fragmanı ise dikkatlerden kaçmayacak ipuçları verdi. Fragmanda Yıldız’ın doktor kontrolüne gitmesi ve Kuzey’in bu durum üzerine heyecanlanması göze çarptı.



YILDIZ HAMİLE Mİ?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 43. bölüm fragmanında Yıldız, Nahide ile birlikte doktor kontrolüne gidiyor. Bu durumu öğrenen Kuzey heyecandan yerinde duramıyor ve “Oldu mu, tamam mı, olmuş mu” diye sorular sormaya başlıyor. Bu durum birçok izleyici tarafından Yıldız’ın hamile olduğu ve diziye bir bebek geleceği şeklinde yorumlandı. Akıllardaki soru işaretleri gelecek bölümde cevaplanacak.