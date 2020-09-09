Show Tv'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile izleyicisinin beğenisi kazanan Aslıhan Güner'in eski hali görenleri şoke etti.

İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali..

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir. Aslıhan Güner, 1.70 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.