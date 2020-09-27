  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eski halini görenler şoke oldu!
27 Eylül 2020 Pazar 10:10 | Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eski halini görenler şoke oldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eski halini görenler şoke oldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eski halini görenler şoke oldu. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Aslıhan Güner güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Kızıl saçlarıyla kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner'in estetiksiz halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner'in eski halini görenler şoke oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Aslıhan Güner'in estteiksiz halini görenler tanıyamadı.

İşte Aslıhan Güner'in eski hali... 

<p>İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olayda, 4 kişi bir restoran sahibini araba alım-

İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü: Restoran sahibini dövüp dereye attılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2020'' etkinliklerine katıldı

Boşanma sürecini çocuğa 10 adımda anlatın

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.