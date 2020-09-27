27 Eylül 2020 Pazar 10:10 | Son Güncelleme:
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eski halini görenler şoke oldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eski halini görenler şoke oldu. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Aslıhan Güner güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Kızıl saçlarıyla kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner'in estetiksiz halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner'in eski halini görenler şoke oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Aslıhan Güner'in estteiksiz halini görenler tanıyamadı.