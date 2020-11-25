Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den Nilsu Berfin Aktaş'a hoşgeldin mesajı

Ordu’da çekilen Kuzey Yıldızı dizisinde de bir süre önce dizinin genç oyuncularından birinde korona çıkmış, tüm ekip ve oyunculara test yapılmıştı. Dizinin çekimlerine kısa bir süre de ara verilmiş ve başka kimsede rastlanmayınca çekimlerde devam etmişti.

Dizide İsmail Demirci’nin oynadığı Kuzey karakterinin kızı Gökçe’ye hayat veren genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş koronaya yakalanan isimdi.

Genç oyuncunun iyileştiği ve sete yeni döndüğü de Aslıhan Güner’in paylaşımıyla ortaya çıktı. Süreç Film imzalı dizinin çekimlerine devam edilirken, iki oyuncunun son paylaşımı da dikkatleri çekti.

Aslıhan Güner, genç oyuncunun sete dönüşünü sevinçle karşıladı. Önce kendi hesabında birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınlanan Nilsu Berfin Aktaş, Aslıhan Güner’in kendisine “İyi ki geldin, setin neşesi ve enerjisi sensin, sen sette değilken çalışasım bile yoktu” dediğini aktarıyor.