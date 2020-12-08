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  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den “kıpkırmızı” paylaşım!
08 Aralık 2020 Salı 20:16 | Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den “kıpkırmızı” paylaşım!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'den “kıpkırmızı” paylaşım!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile büyük çıkış yakalayan Aslıhan Güner sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram hesabından 2.7 milyon takipçisi olan Güner, son paylaşımıyla adeta kırmızının dibine vurdu. Dizi için saçlarını kırmızı renge boyayan Güner, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Aslıhan Güner sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Güner’in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Takipçilerin bazıları Güner’e “Sana her renk yakışıyor” yorumunda bulundu.

Saçları kırmızı renkte olan Aslıhan Güner’in beresi ve üzerindeki kıyafetlerinin de kırmızı renkte olması Instagram’ı adeta kıpkırmızı yaptı. Güner, rol icabı değil de gerçekten kırmızı rengini çok sevmişe benziyor.

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