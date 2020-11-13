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  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner prenses gibi
13 Kasım 2020 Cuma 14:18 | Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner prenses gibi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner prenses gibi

Cumartesi akşamları seyircisi ile Show TV ekranında buluşmakta olan Kuzey Yıldızı dizisinde başrolde Aslıhan Güner ile İsmail Demirci yer alıyor. Cengiz Bozkurt'un da en son kadrosuna katıldığı dizinin eğlenceli hikayesi de izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner prenses gibi poz verdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yaparak takipçilerine günlük hallerinden kesitler sunuyor. Ünlü oyuncu, setten bir pozunu yayınladı ve kıyafetiyle de hayranlarını mest etti.

Güner, “Bu Yıldız’ımın masalı” notuyla uzun ayaklarından taşıp yerleri süpüren elbisesi ile büyük beğeni aldı. Burcu Binici, ateş emojisi ile çok güzel olduğunu ifade ederken, “Masal prensesi” yorumlarını yapan takipçileri, bu haline kalp bıraktı.

Aslıhan Güner’in takipçileri, 250 binden fazla beğeni yaptıkları paylaşıma yaptıkları iltifat içerikli yorumlarla da dikkat çekti.

İşte Aslıhan Güner'in o pozu:

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