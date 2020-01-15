Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner imaj değiştirdi! Kızıl saçlarından eser kalmadı

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Paylaşımları ve oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu Aslıhan Güner, bu kez imaj değişikliğiyle magazin gündemine geldi. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Güner, kızıl olan saçlarını sarıya boyattı. Kızıl saçlarıyla takipçilerinin hayran olduğu oyuncu, görenleri adeta şaşkına çevirdi.

'BENCE BENİ BÖYLE DE SEVERSİNİZ'

Güzel oyuncu paylaşımına, "Sürpriz! Bence beni böyle de seversiniz hım? Sarı kafalılık?" notunu düştü. Aslıhan Güner'in yeni imajı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncunun takipçileri; 'Her renk mi yakışır?', 'Artık tam bir barbie bebeksin', 'Seni her halinle seviyoruz' şeklinde yorumlarda bulundu.

İŞTE ASLIHAN GÜNER'İN YENİ İMAJI: