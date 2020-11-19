Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci'nin son paylaşımına beğeni yağdı

Game Of Thrones’a gönderme yapıp, kendisini de Kuzey’in kralı ilan eden karakteriyle birlikte, son verdiği fotoğraf ise gülümsetti. Aslıhan Güner ile birlikte başrolünde oynadıkları dizideki karakteri, hayli esprili bir kişiliğe sahip. Kendisinin de günlük hayatta esprili bir isim olduğunu, sosyal medyayı takip edenler biliyor.

Ünlü oyuncunun bir goril resminin önünde çekilen fotoğrafına ‘Sirk’ notu düştüğü görülüyor. Takipçileri ise bu durumu “Kral, King of the north, kralımız” şeklinde yorumlamaya başladılar.

İsmail Demirci’nin bu eğlenceli fotoğrafına yorum yapanlardan birisi de eşi Hande Soral’ın kardeşi Bedirhan Soral’dı.

Bir süredir instagram sayfasındaki takipçi sayısını yükseltmeye çalışan oyuncuya Aslıhan Güner de yardımcı olmuş ve kendi sayfasından partnerine takipçi istemişti.

İşte Demirci’nin o paylaşımı: