Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci'nin paylaşımına Aslıhan Güner kayıtsız kalamadı

İsmail Demirci de Kuzey karakteri ile dizide büyük bir çıkışa imza attı. Bu çıkış sayesinde hayran kitlesini artıran oyuncu, bir süredir sosyal medya hesabının 1 milyonu aşması için büyük çaba sarf ediyordu.

Sonunda Demirci’nin bu çabaları sonuç verdi ve hesap 1 milyon sınırı aştı. Ünlü oyuncu bir teşekkür mesajı yayınladı. Oyuncu, “1 milyon fotoğrafı! Teşekkürler” diyerek aşağıdaki fotoğrafını yayınladı.

Aslıhan Güner de zaman zaman partnerine sosyal medya üzerinden desteklerde bulunmuş ve etkileşimin artmasını dolayısı ile Demirci’nin hesabının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamıştı.

2.6 milyon takipçisi bulunan Aslıhan Güner, partnerinin paylaşımına yorum bıraktı ve “Helal olsun partnörüm. Bu şekil gazandin…” diye mesaj yazdı.

İsmail Demirci ise arkadaşının desteğini de hatırlatacak şekilde yanıt verdi. Aslıhan ismi yerine ise “Aslıcan” diye hitapta bulunarak, partnerinin ne kadar candan birisi olduğunu ifade etmek istedi.

Demirci, “Destekleriniz için teşekkürler Aslıcan hanım” diye yazdı ve bu paylaşım da yine yüksek bir etkileşim aldı.