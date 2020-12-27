Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci'nin eşi bakın kim çıktı!

İsmail Demirci Kuzey Yıldızı İlk Aşk’taki rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Partneri Aslıhan Güner’le yakaladıkları uyumla dizinin hayranlarının gönlüne taht kuran ünlü oyuncu eşi Hande Soral’la mutlu ve başarılı evliliğiyle de adeta parmakla gösteriliyor.

Meslektaşı Hande Soral’la 2017 muhteşem bir muhteşem bir düğünle evlenen İsmail Demirci’nin özel hayatı mercek altına alındı. O dönem ekrana gelen “İsimsizler” dizisinin başrolünde yer alan çiftin evliliği ile dizi aşkı gerçek olmuştu.

Hande Soral, geçtiğimiz haftalarda ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın ekibine dahil oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri nedeniyle bir süre ayrı kalan çiftin arasına şimdi de Bir Zamanlar Çukurova girdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakterine hayat veren Demirci, Ordu'da bulunduğundan dolayı çoğunlukla birbirlerinden ayrı kalıyorlar. Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna dahil olan Hande Soral da önümüzdeki hafta dizi çekimleri için Adana'ya gitmişti.