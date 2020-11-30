Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Feride'si Gizem Güneş'ten doğum gününde iyilik kampanyası!

Show TV ekranında Cumartesi akşamları yayınlanmakta olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Feride karakterini başarıyla canlandıran oyuncu, hem performansı hem de güzelliği ile hayranlarının büyük dikkatini çekiyor.

Hayalinin uluslararası bir platformda iyilik elçisi olarak sesini duyurmak olduğunu söyleyen Güneş, şöyle konuştu:

“Sanatla ilgilenmenin en güzel yanlarından biri, daha geniş kitlelere hızla ulaşabilecek gücü sunması. Herkesin yöntemi ve ilgi alanları farklı olabilir. Benim hassas noktam çocuklar ve hayvanlar. Harekete geçerek birbirimize umut olmaktan başka bir çaremiz yok. Bu dünya hepimizin.”