Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm var mı? Bu akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk var mı? İşte yanıtı

Cumartesi günleri Show Tv'de yayınlanan sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın da yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizi hayranları "Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm var mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeni ile birçok dizi setlere ara verdi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın da bu diziler arasında yer alıp almadığı araştırılıyor. 4 Nisan Cumartesi Show Tv yayın akışı haberimizde yer alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM VAR MI?

4 Nisan Show Tv yayın akışına göre bu akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ekranlara geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'TA NELER OLACAK?

Dizinin bu akşam yayınlanacak 27. bölümünde Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir.

Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır.

Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir. Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister.

Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı her şey bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı avucunun içinde durmaktadır. Ama o kapının arkasında onu neyin beklediğini kimse bilmemektedir.