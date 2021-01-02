Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken dizi bu akşam yayın akışında yer almadı. Tüm izleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yerine Nasipse Olur filmi izleyicisi ile buluşacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDEN YOK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı. Diziye bir hafta ara verildi.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölümüyle 9 Ocak 2021 Cumartesi ekranlara gelecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 45. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gökçe'nin yaşadığı sağlık sorunu iki ailenin de gündemine bomba gibi düştü. Beyin kanamasına bağlı geçici bir felç geçiren Gökçe'nin iyileşmesi için herkes seferber oldu.

Gizem Avcıları Sefer, Cevher ve Ruhi yeni bir iş aldı. Kaybolan bir piyango biletinin peşine düşen ekibin, atıldıkları bu yeni macerada yine başları belaya girdi. Piyango biletini bulmayı başaran ekip, bulduktan sonra tekrar kaybedince işler karıştı. Aradıkları biletin izini bulmayı başardılar ancak bilet, bir giysi kumbarasının içindeki ceketteydi.

Durum böyle olunca Gizem Avcıları, bileti almaya çalıştı ancak şikayet edildikleri için polis tarafından yakalandı. Sonunda tam bileti alacakları sırada şikayetçi olan kadının köpeği piyango biletini kaptı. Kuzey ile Yıldız'ın mutluğuna ise finalde gelen davetsiz bir misafir gölge düşürdü.

Kuzey'in Yıldız için hazırladığı romantik yemeğe gelen Şahika, her şeyi altüst etti. Şahika, Kuzey'i elde edebilmek için onunla baş başa kalmak istedi. Bu esnada yeni evlerine gelen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şoke oldu ve evi terk etti.