09 Aralık 2020 Çarşamba 17:11 | Son Güncelleme:
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine sürpriz transfer
Yayınlandığı kanalın fenomen yapımlarından olan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin kadrosuna sürpriz bir konuk oyuncu dahil oldu. Güneş Emir, dizide Şahika rolüne hayat verecek.
Süreç Film'in Show TV için çektiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor. Ersoy Güler'in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak yeni bir karakter daha katıldı.
Tv100'ün haberine göre; Güneş Emir dizide Şahika rolüne hayat verecek. Güneş Emir'in karakterinin ilgi çekmesi halinde kadroda kalıcı olarak yer tutacak.