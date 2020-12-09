Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine sürpriz transfer

Süreç Film'in Show TV için çektiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor. Ersoy Güler'in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak yeni bir karakter daha katıldı.

Tv100'ün haberine göre; Güneş Emir dizide Şahika rolüne hayat verecek. Güneş Emir'in karakterinin ilgi çekmesi halinde kadroda kalıcı olarak yer tutacak.