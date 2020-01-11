Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı 17. yeni bölüm ne zaman? İşte fragman

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi reyting rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Sevilen Karadeniz dizisi yılbaşı tatiline girdi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? merak ediliyor. İşte yanıtı..

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 17.BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. yeni bölüm 18 Ocak Cumartesi günü ekranlarda olacak.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız'la arasına yeni bir mesafe koymakta, onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yıldız, Kuzey'in bunu neden yaptığını öğrendiğinde hamlelerine yenilerini ekler. Yıldız'ın vazgeçmeye, Kuzey'inse geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız'ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey'se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.

Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey'i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur. Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey'i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey'in bunu öğrenmesi, Yıldız'a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir. Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey'e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?