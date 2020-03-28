Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok, yeni bölümü ne zaman?

Show Tv’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Corona virüs sebebiyle birçok dizi ve program yayın hayatına ara verdi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın da bu bağlamda ertelenip ertelenmediği izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Haberimiz içerisinden “Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman?” sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü Show Tv’nin sitesinde yer alan bilgiye göre 4 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak.

28 MART CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

28 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Güldür Güldür Show (Tekrar) yayınlanacak. Saat 00.15’de ise Gölde Dehşet isimli yabancı film izleyiciyle buluşacak.