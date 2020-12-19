Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir. Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 44. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir. Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir. Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır.

Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar.

Kuzey, bir yandan Yıldız’ın koyduğu mesafeleri aşmaya çalışırken bir yandan işini- hayatını düzene sokmaya çalışmakta, bir yandan da kızlarıyla ilgilenmeye çalışmaktadır.

Hem babalık, hem kocalık, hem de iş yükü Kuzey’e ağır gelse de umurunda değildir.

O artık her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Hiçbir şeyin hayatını mahvetmesine izin vermeyecektir. Ama bu sefer sınavı, hiç ummadığı bir yerden gelecektir. Kuzey ve Yıldız, acı bir sınavla karşı karşıyadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey’le Yıldız’a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul’a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey’in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey’ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.