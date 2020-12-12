Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. bölüm fragmanı geldi mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. bölüm İZLE

Show Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşkbu akşam 43. bölümüyle seyircisinin karşısına olacak. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı dizide Kuzey ve Yıldız'ın yirmi yıllık hayali gerçek olur ancak yine de bir şeyler, mutlu olmasılarına engel olmaktadır...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 44. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bin bir güçlükle kavuşan aşıklarımız, cicim aylarını yaşamaktadır. Ama hayatları, ikisinin de hayal ettiğinden çok başkadır. Daha birkaç gün olmasına rağmen hiç tahmin etmedikleri sorunlar patlak verir. Bu zamana kadar hep dışardaki engellerle mücadele eden, aşklarını hep başkalarına karşı savunan aşıklarımız bu kez kendi içlerinde patlak veren sorunlarla uğraşırlar.

Yıldız, bu durumdan dolayı kendini çok suçlar. Yirmi yıldır hayalini kurduğu hayatın tam da ortasındadır ama yine de bir şeyler, mutlu olmasına engel olmaktadır. Kuzey, bunu aşmak için elinden geleni yapar. Yıldız’ın bir dediğini iki etmez ama Yıldız ikna olacak gibi değildir. Kuzey, aşklarının bir meyvesi olması için yanıp tutuşurken Yıldız bundan delicesine kaçar. Duruma Nahide el atsa da bu, kolay kolay aşılacak bir engele benzememektedir. İki inatçı aşığımızın yine inatları çarpışmaktadır. Kimin kazanacağına, en inatçı olan karar verecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey’le Yıldız’a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul’a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey’in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey’ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.