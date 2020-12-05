Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey ve Yıldız evlendi mi, son bölümde neler oldu?

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrolde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam yeni bölümü ile izleyicileri ile buluşuyor. Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta dizi hayranlarını sevindiren büyük kavuşma sonunda gerçekleşiyor. Nikah masasına oturan Yıldız ve Kuzey'i nelerin beklediği meraka ediliyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 43. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın yirmi yıllık rüyası gerçek olmuş, sonunda Kuzey’ine kavuşmuştur. Ama Kuzey de Yıldız da hala bunun gerçek olduğuna inanmamaktadır. Mutlaka bir şey olacak ve ayrılacaklardır. Ama öyle olmaz. Artık Kuzeyle Yıldız’ı hiçbir şey ayıramayacaktır. Verilecek tüm sınavlar verilmiş, ödenecek tüm bedeller ödenmiştir. Bundan sonrası şimdilik mutlu bir aşk masalıdır.

Aşıklarımız için zaman durmuşken diğerleri hayatlarına devam etmektedir. Sefer, kısa yoldan köşeyi dönmenin bir yolunu bulmuştur. Ama bu yol oldukça korkunç, tehlikeli ve gizemli bir yoldur. Bu yola, yirmi yıllık pampasıyla, can dostuyla çıkmak istese de Kuzey şu an başkasını görecek halde değildir, göğünde parlayan tek yıldızın etkisi altındadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey’le Yıldız’a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul’a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey’in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey’ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.