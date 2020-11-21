Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Aslıhan Kapnşahin, Berfin Nilsu Aktaş ve Gizem Güneş gibi isimlerin yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer almayı başarıyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 40. BÖLÜM ÖZETİ

Önlerinde hiçbir engel kalmamıştır. Ama kaostan beslenen Kuzey Yıldız aşkı yine bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu defa tehlikenin adı, Cevher’dir. Kendi mutluluğu için Kuzey’in başını öyle bir belaya sokar ki Yıldız artık her şeyin bittiğini düşünmeye başlar. Yeni tehlike Cevher, Kuzey ve Sefer’in başına çorap örerken ev halkı, eski tehlikeyi etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Zira Yaşar’ın hafızası yerine gelmiş, düşmanlığına kaldığı yerden devam etmektedir.

Kuzey ve Yıldız; Kadıoğulları ve Mollaoğulları dört koldan tüm tehlikeleri savuşturmak ve beklenen vuslatı gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Kuzey, canı pahasına bile olsa kınaya yetişmeye çalışacaktır ama bulaştığı bela, kolay kolay kurtulacağı türden değildir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.