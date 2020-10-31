Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri seyircisini ekrana kitlemeye devam ediyor. Yıldız için tüm zorluklara göğüs geren Kuzey'in görevleri yerine getirdiği eğlenceli anlar seyircileri kahkahalara boğuyor. Tüm dizi takipçileri Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölümde neler olacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır.

Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız’ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar. Nitekim korktukları başlarına gelir.

Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey’in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız’a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız’a dokunmayı başarabilecek midir? Yoksa…

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.