Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey ve Yıldız arasında neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölümü ile bu akşam Show Tv ekranlarına geliyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizide neler yaşanacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizide bu akşam Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız'ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 39. FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır.





Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız'ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır.

Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar. Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey'in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız'a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız'a dokunmayı başarabilecek midir?