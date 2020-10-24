Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. son bölümde neler yaşandı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Show Tv ekranından her cumartesi seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Süreç Film imzalı yapım Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dram ve komedi türünde ekranlara geliyor. Dizinin bu hafta ekrana gelen bölümünde, Kuzey’in duruşması gelip çatmış, Kuzey Yıldız’ı aşkı, özgürce kanatlanmak için duruşmadan çıkacak kararı beklemektedir. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 37. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey ve Yıldız, peşlerindeki tehlikenin ne denli büyük olduğunu görmüştür. Kuzey, fırsattan istifade Yıldız’ın yakın, çok yakın koruması olacaktır. Bulut, attığı her adımda Kuzeyle Yıldız’ı biraz daha yaklaştırdığını fark etmiştir. Yıldız, hem yakınları için korkmakta, hem de Kuzey’in ilgisinden mutlu olmaktadır.

Ama aralarındaki o büyük engel… O her şeyi mahvetmektedir.

Kuzey’in duruşması gelip çatmış, Kuzey Yıldız’ı aşkı, özgürce kanatlanmak için duruşmadan çıkacak kararı beklemektedir. Şans, bu kez talihsiz aşıkların yüzüne gülecek midir?