Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi cumartesi akşamları Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Kuzey’in gizli düşmanı, bu defa da onu en zayıf noktasından vurmak istemektedir. Artık herkes tehlikenin ne denli boyutlara ulaştığını anlamıştır. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm izleme linki ve 37. bölüm fragmanı...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 36. BÖLÜM ÖZETİ

Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır. Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey’i dolduruşa getirmek; Yıldız’ı da Kuzey’den uzaklaştırmak için uğraşır. Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır. Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey’i dolduruşa getirmek; Yıldız’ı da Kuzey’den uzaklaştırmak için uğraşır.

Yıldız, Bulut’un sürpriziyle çok mutlu olmuş, uzun zaman sonra ilk kez kendisi için bir şey yapmış, arkadaşlarıyla vakit geçirmiştir. Ama mutluluğu uzun sürmez. Düşmanın ne istediğini öğrenmiştir. Onlardan her zaman bir adım önde olan gizli düşmanları, yeni planını işletmeye başlamıştır. Bulut’un şakası yoktur ama Kuzey’in de Yıldız’ı bırakmaya niyeti yoktur. Bedelini, ne olursa olsun ödemeye hazırdır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.