Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10 Ekim Cumartesi günü yayınlanan 35. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Aslıhan Kapnşahin, Berfin Nilsu Aktaş ve Gizem Güneş gibi isimler yer alıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm özeti ve 36. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 35. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız’ın içinde biriktirdiği çığlığı herkes duymuş fakat artık bitap düşmüştür. Ne yirmi yıllık aşkı için uğraşmaya gücü vardır ne de orda yaşamaya. Belli ki bu aşk onu daha çok başka yerlere savuracaktır. O yüzden herkes için en iyisi olduğuna inandığı bir karar verir.

Yıldız artık kurtulacaktır. Ama yine hiçbir şey umduğu gibi olmaz. Yıldız yine “suçlu” durumuna düşmüştür. Kuzey, onu aklamak için elinden geleni yapacaktır.

Kuzey, Yıldız için elinden gelenin fazlasını yapsa da hiçbir şeyi değiştiremediğini fark eder ve strateji değiştirir. Sefer ve Ruhi’nin yardımıyla Yıldız’ı kaçırır. Kuzey, Yıldız’ın aşkını alevlendireceğini zannederken bir avuç külle kalakalmıştır. Ama bu aşkın küllerinden doğacağına dair umudu bir an bile azalmamaktadır. Yıldız, Kuzey’i sonsuza kadar gönderdiğini zannederken inatçı aşık bambaşka bir şekilde karşısına çıkacaktır. Kuzey, aşklarının karşısında hiçbir engelin duramayacağını, Yıldız’dan vazgeçmeyeceğini her an her yerde ve farklı şekillerde gösterse de tehlike, yakalarını bırakmayacaktır. Kuzey, burnunun ucuna kadar yaklaşan beladan habersizdir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.