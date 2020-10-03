Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin başarılı dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk hafta sonu dizi kuşağının en çok seyredilen dizileri arasında yer alıyor. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı dizi yayınlanan 34. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. 34. bölümde Yıldız, Kuzey’i kaybetme korkusuyla yüz yüze gelmiş fakat bu korku çok kısa sürmüştür. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm özeti ve 35. bölüm fragmanı...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 34. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey, büyük bir kazadan kıl payı kurtulmuştur. Artık, bir düşmanla karşı karşıya olduğunun farkındadır fakat bunun kim olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. Kuzey’in pampaları, bu düşmanın peşine düşer. Çünkü düşmanın bir sonraki hamlesi ve bir sonraki kurbanı kimse bilmemektedir.

Yıldız, Kuzey’i kaybetme korkusuyla yüz yüze gelmiş fakat bu korku çok kısa sürmüştür. Çünkü Kuzey artı biriyle burnunun dibindedir yine. Ama bu yeni misafir, onun hiç hoşuna gitmemiştir. Yıldız; Kuzey’den ve onun çevresindekilerden kurtulmak istese de daha da içeri çekilmektedir. Yıldız, kendi çığlığında boğulmak üzereyken bir kişiyi daha dibe çekecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.