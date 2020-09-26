Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölümde neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla geçtiğimiz haftalarda ekrana dönüş yaptı. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrolünü paylaştığı dizi, her hafta cumartesi akşamları seyirci karşısına geçiyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı merakla beklenirken 33. bölümde Yıldız, Kuzey’e inanmak istese de aklında hep soru işaretleri vardır. Bu yüzden de bir türlü Kuzey’e tam anlamıyla güvenemeyecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 34. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam yayınlanacak olan 33. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





KUZEY YILDIZI İLK AŞK 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız aynı kadına bir kez daha yenilmiş, aynı adam tarafından yine aldatılmıştır. Fakat bu kez karşısında af dileyen, masumiyetini ispatlamaya çalışan bir adam vardır. Yıldız, Kuzey’e inanmak istese de aklında hep soru işaretleri vardır. Bir türlü Kuzey’e tam anlamıyla güvenemez. Yıldız’ın yirmi yıldır iyileşmeyen yarası tekrar kanamış, yine aynı ihanet duygusuyla sarsılmıştır.

Kuzey’in tekrar açtığı yarayı, Bulut sarmaya çalışmaktadır. Kuzey’in boşluğunu doldurabileceğini zannetmektedir. Ama Yıldız, bu boşlukla yirmi yıldır yaşamaktadır. Kuzey’le dolmayacaksa hep boş kalacaktır. Kuzey, bir anda alt üst olan hayatını düzeltmek için elinden geleni yaparken nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Bu tehlike, Kuzeyle Yıldız’ı birbirine yakınlaştıracak mı, yoksa iki aşığın arasındaki uçurumu daha da mı derinleştirecektir?