Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. yeni bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ersoy Güler'in yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeniyle seyrediliyor. Dizinin 32. bölümünde onlarca acıyla sınanan Kuzey ve Yıldız aşkını; yeni bir sınav bekliyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. bölüm özeti ve 33. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 32. BÖLÜM ÖZETİ

Kızlarının bunu bilmeye hakkının olduğunu düşünen Kuzey, Şule’yi, hastalığını söylemeye ikna eder. Belki de yıllardır bir araya gelmeyen aileyi, büyük bir acı, bir araya getirmiştir. Kızlar, ölmek üzere olan annelerine destek olacaklardır. Yıldız, bu aile tablosunda kendine yer bulamaz, bu aşk yüzünden zaten ailesi dahil her şeyini kaybetmiştir. Kendine yeni bir sayfa açacaktır.

Kuzey, Yıldız’ın uzaklaşmasına izin vermez. Hiçbir acı, hiçbir felaket onları ayıramayacaktır. Kuzey’in bir yirmi yıl daha kaybetmeye niyeti olmasa da Yıldız artık çok yorgundur. Bu aşk yüzünden daha fazla incinmeyecektir. Ama Kuzey artık yayından fırlamış bir ok gibidir. Aşkının karşısında duran tüm engelleri bir bir yıkacaktır. Fakat son kozlar daha oynanmamıştır. Onlarca acıyla sınanan Kuzey ve Yıldız aşkını; belki de en büyük sınavları beklemektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.