Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi günü yayınlanan, konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Kuzey Yıldızı İlk Aşk yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 29. bölümünde Kuzey ile Yıldız Pamuk sayesinde bir aile olabileceklerini düşünüler ama işler hiç tahmin edildiği gibi gitmez. İkilinin başlarına çok önemli bir olay gelir ve Yıldız hayatı bir tercih yapmak zorunda kalır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 29. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 29. BÖLÜM ÖZETİ

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Dizinin 29. bölümünde; Yıldız’la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Çünkü onlar Kuzeyle Yıldız’dır.

Duruma Kuzey ve Yıldız'ın terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Fakat huzur, iki deli aşık için bir ihtimal bile değildir.

Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir.

Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir. Sefer, Nahide’yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan’ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız’ından istediği karşılığı alamamıştır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.