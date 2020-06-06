Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6 Haziran Cumartesi günü yayınlanan 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir izleyicisinden uzak olan dizi kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin 28. bölümünde Sefer baba olurken Kuzey ve Yıldız terapiste gitmeye karar veriyor. Haberimiz içerisinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. BÖLÜM ÖZETİ

Koronavirüs nedeniyle uzun bir ara ekranlardan uzak kalan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6 Haziran Cumartesi günü yayınlanan 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 28. bölümünde Çetin, ilk defa hikayenin kötü adamı olmaktan çıkıp Yıldız’a, Kuzey’in aylardır beklediği özgürlük biletini vermiştir. Ama Yıldız, Çetin’e güvenmemeyi öğrenecek kadar çok yaşamıştır. Çetin’e güvenmez, belgeleri, sahibine verecektir. Fakat Yıldız’la Kuzey, bir araya geldiklerinde hiçbir zaman problem çözemedikleri gibi bilakis yeni problemler yaratmakta mahirlerdir. Bu yüzden ikisinin de hayali suya düşmek üzeredir.

Kuzeyle Yıldız, asıl engelin kendileri olduğuna karar verdiğinde bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verirler. Terapistin sürpriz önerisinden sonra, ikilinin önünde bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim onları beklemektedir. İki inatçı keçi, iki uslanmaz aşık, iki ayrı kutup nasıl bir araya gelecektir? Bu deneyimin sonunda iki ayrı dünya, bir daha bir araya gelmemek üzere ayrılacak mıdır, yoksa birbirlerinde bu zamana kadar keşfetmedikleri bir şeyi keşfedecekler midir? Kuzeyle Yıldız bu kez çok daha derinlerde bir duyguyla sınanmaktadır.

Kuzeyle Yıldız’ın sınavı, Sefer ve Nahide için gerçek olmuştur. Sefer, sonunda baba olacaktır. Yıllardır bu anı bekleyen ve hazırlanan çiftimiz aslında ne kadar acemi ve hazırlıksız olduklarını fark ederler. Bunun paniğini tabi ki tek başına yaşamayacaklar, çevresindeki herkesi de bu girdaba sürükleyeceklerdir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.