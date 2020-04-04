Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılıyor. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 27. bölümünde Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir. Kuzey’in kurtulmak ve Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 27. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.

Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister. Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı her şey bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı avcunun içinde durmaktadır. Ama o kapının arkasında ou neyin beklediğini kimse bilmemektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.