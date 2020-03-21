Kuzey Yıldızı İlk Aşk 26. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin 26. bölümünde Kuzey, verdiği büyük sınavın sonunda ödülle karşılaşacağını zannederken öncekinden daha büyük setlerle burun buruna gelir. Yıldız, hiç olmadığı kadar kesindir. Talihsiz aşığımız Kuzey, elini neye atsa sonunda hüsrana uğramaktadır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 26. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kuzey’i kendinden uzaklaştırmak isterken nerdeyse onun hayatına mal olacaktır. Sevdiği adamı kurtarmak için çırpınır.

Kuzey’in söylediği belki de sonunda gerçek olacaktır. Uslanmaz aşığın ölümü de hayata dönmesi de Yıldız’ın elinden olacaktır. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Bu aşk sonunda ikisinden birinin sonu olacaktır. Buna dur demesi gerekmektedir.

Kuzey, verdiği büyük sınavın sonunda ödülle karşılaşacağını zannederken öncekinden daha büyük setlerle burun buruna gelir. Yıldız, hiç olmadığı kadar kesindir. Talihsiz aşığımız Kuzey, elini neye atsa sonunda hüsrana uğramaktadır. Varlığıyla çözemediğini, yokluğuyla çözmeye karar verir. Böyle de çözülmüyorsa eğer belki de Yıldız haklıdır. Bu aşk, ikisine de sadece acı vermektedir. Bunu anlamasının tek bir yolu vardır. Bu yüzden sırra kadem basar.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.