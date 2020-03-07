Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Dizinin 24. bölümünde Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissetmektedir. O yüzden ne olursa olsun onu özgürlüğüne kavuşturacaktır, bunun için yapmayacağı şey yoktur. Ne olursa olsun Yıldız’ın masumiyetini ispatlayacaktır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 25. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde…



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 24. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 24. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kuzey’in gözünün önünde yirmi yıllık emeğini, geçmişini, her şeyini yakmıştır. İçi kan ağlasa da bunu yapmaktan başka çaresi yoktur. Çünkü Kuzey, bu aşkın bittiğine başka türlü inanmayacaktır. Nitekim öyle de olur. Kuzey, yüzleştiği acıyla birlikte ağır bir depresyona girer. Yıldız’ın da durumu ondan farksız değildir. İki aşık, depresyonlarının doruklarındayken Yıldız tutuklanır. Kuzey’in depresyonuna bir süre ara verip Yıldız’ı kurtarması gerekmektedir.

Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissetmektedir. O yüzden ne olursa olsun onu özgürlüğüne kavuşturacaktır, bunun için yapmayacağı şey yoktur. Ne olursa olsun Yıldız’ın masumiyetini ispatlayacaktır.

Kuzey, Yıldız’la arasına giren tüm engelleri tek tek kaldırmaya yemin etmiştir. Fakat Yıldız’ın da kararından dönmeye niyeti yoktur. Bu sırada ikisinin de tahmin edemeyeceği bir gelişme, uzun zamandır bekledikleri haber, kapılarına dayanmıştır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.