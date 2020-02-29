Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Dizinin 23. bölümünde Yıldız, Kuzey’i affetmemek için ne kadar kararlıysa, Kuzey de onu ikna etmek için kararlıdır. İki aşık, aylar önce köprünün üstündeki iki inatçı keçiyken şimdi denizin üstündeki iki inatçı kaptandır. Dümeni, Yıldız Kaptan da Kuzey Kaptan da terk etmeyecektir. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde…



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 23. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 23. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey’e bir kez daha güvenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yıldız için yapılacak tek bir şey vardır. Artık Kuzey’i tarihe gömecektir. Kuzey, her şeyi boşanabilmek için, Yıldız’a kavuşabilmek için yaptığını söylese de bunun Yıldız için hiçbir anlamı yoktur. Kuzey ona yalan söylemiş, yalandan da olsa başka bir kadının ellerini tutmuş, gözlerinin içine bakmıştır. Kuzey, vuslat için çıktığı yoldan, ayrılıkla dönmüştür.

Yıldız, Kuzey’i affetmemek için ne kadar kararlıysa, Kuzey de onu ikna etmek için kararlıdır. İki aşık, aylar önce köprünün üstündeki iki inatçı keçiyken şimdi denizin üstündeki iki inatçı kaptandır. Dümeni, Yıldız Kaptan da Kuzey Kaptan da terk etmeyecektir. Ama hırçın Karadeniz, ikisinden birine fazladır.

Yıldız, Kuzey’e artık onun için parlamayacağını, kalbindeki kazığı söküp attığını ispat etmeye çalışsa da inatçı aşığımızın bunu kabul etmeye niyeti yoktur. Bunun için her yolu dener. Kuzey’in ikna olmayacağını anladığında, onu da ona aşık geçirdiği yirmi yılı da silip attığını ispatlamak için son kozunu kullanır. Yıldız, bu son kozuyla; Kuzey’in, Yıldız için yirmi yıl boyunca yanıp sonra küllenen bir aşk ateşi olduğuna ikna olacağına inanmaktadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.