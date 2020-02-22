Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Dizinin 22. bölümünde Yıldız’ın hayalleri bir kez daha yıkılmış, bir kez daha bulutların üstünde hissettiği an yere çakılmıştır. Ama bu sefer Şule’ye istediğini vermeyecek, yargısız infaz yapmayacaktır. Yıldız, sadece gerçeği öğrenmek istemektedir. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. “Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Son bölümde Yıldız, gerçeklerin peşine düşmüşken Kuzey de özgürlüğünün peşindedir. Kızlarıyla birlikte Tülin’den belgeleri almak için uğraşmaktadır. Kuzey ve kızları son bir plan yaparlar. Artık belgelere çok yaklaşmışlardır. Fakat tahmin edemedikleri şey, Yıldız’ın da onların ensesinde olduğudur. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 22. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 22. BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız’ın hayalleri bir kez daha yıkılmış, bir kez daha bulutların üstünde hissettiği an yere çakılmıştır. Ama bu sefer Şule’ye istediğini vermeyecek, yargısız infaz yapmayacaktır. Yıldız, sadece gerçeği öğrenmek istemektedir.
Yıldız, gerçeklerin peşine düşmüşken Kuzey de özgürlüğünün peşindedir. Kızlarıyla birlikte Tülin’den belgeleri almak için uğraşmaktadır. Kuzey ve kızları son bir plan yaparlar. Artık belgelere çok yaklaşmışlardır. Fakat tahmin edemedikleri şey, Yıldız’ın da onların ensesinde olduğudur.
Kuzey ve kızlar, planlarının kusursuz işlemesi için tüm hazırlıkları yaparlar. Fakat hiçbir entrika kusursuz değildir. Kuzey’in belgeleri almak için son derece masumane başlayan planı, gecenin sonunda içinde herkesin debelendiği bir arap saçına döner. Kuzey de Yıldız da hiç ummadıkları birden fazla sürprizle yüz yüze gelirler.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.