Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ta Kuzey ile Yıldız artık birbirine kavuşuyor! Son bölümde İki aşığımız sonunda hayalini kurdukları tatile çıkmışlardır. Hayallerinde birkaç değişiklik olsa da önemi yoktur. Sonunda herkesten uzaktadırlar. Fakat hiçbir zaman, talihsiz aşıklarımızın hayallerinin ömrü, bir kelebeğinki kadar bile olmamıştır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey, küslerin barışacağı ve Yıldız’la da kavuşabileceği bir plan yapmıştır. Babasını ikna edecek ve Yıldız’ı istemeye gidecektir.

Sonunda Kuzeyle Yıldız aşkı, ailelerin de onayını alacaktır. İki aşık, son derece heyecanlıdır, tüm hazırlıklarını yaparlar. Aralarındaki büyük engellerden biri, nihayet tarih olacaktır. Fakat talihsiz aşıklarımızın engelleri, sandıklarından daha da büyüktür. Ama bu, onların vazgeçeceği anlamına gelmeyecektir.

Kuzey, Yıldız’a kavuşmak için her yolu denerken bir şeyi gözden kaçırdığını fark eder. Onu her zaman koşulsuz seven, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen biricik kızının, ondan bir isteği vardır. Kuzey bunu kabul etmese de sonunda herkesin aynı anda olacağı bir plan yapar. Ama ondan önce Kuzey, Yıldız’ına kavuşacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.