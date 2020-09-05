Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon ne zaman başlayacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. yeni sezon fragmanı yayında!

Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ile sevenleriyle buluşacak. Dizi Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Kuzay Yıldızı İlk Aşk 2. sezon fragmanı detayları da izleyicileri epey heyecanlandırıyor. Şule'nin "Ölüyorum ben Yıldız!" sözleri dikkat çekerkeni Kuzey'in Yıldız'a yaylada evlenme teklif etmesi de şaşkınlık uyandırıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuzay Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla 5 Eylül Cumartesi akşamı izleyici ile buluşuyor. Geçtiğimiz sezon ilgiyle takip edilmiş olan dizinin yeni sezonunda izleyicileri yine heyecan dolu dakikalar bekliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon fragmanında da izleyiciyi meraklandıracak detaylar yer alıyor.





KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin 29. bölümünde; Yıldız’la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Çünkü onlar Kuzeyle Yıldız’dır.

Duruma Kuzey ve Yıldız'ın terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Fakat huzur, iki deli aşık için bir ihtimal bile değildir.

Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir.

Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir. Sefer, Nahide’yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan’ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız’ından istediği karşılığı alamamıştır.