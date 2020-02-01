Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Son bölümde Kuzey’in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu’nun düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey’le Yıldız’ı değil, Kamer’le Poyraz’ı da kapsamaktadır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 19. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey, sonunda Yaşar’ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabi ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsatı çevirmeyi bilmiştir. Yaşar’ın aklına bile gelmeyen, başına gelmiştir.

Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey’in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu’nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey’le Yıldız’ı değil, Kamer’le Poyraz’ı da kapsamaktadır. Şeref ve Yaşar, artık tüm aşıkların düşmanıdır.

Aşkına set çekilen yalnızca onlar değildir. Kuzey’in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey’in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar, ne Kuzey’in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.

Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.