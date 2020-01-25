Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Son bölümde Kuzey, Yıldız’dan istediği son sınavla birlikte tüm ailenin düşmanlığını geri kazanmıştır. Yıldız’ın anne ve babası, Kuzey’in en büyük düşmanlarıdır artık. Kuzey, Yıldız’ı sınamak isterken kendi sınavına, kendisi yenik düşmüştür. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 18. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kuzey’e olan aşkı için bu kez de ölümle burun burunadır. Yıldız’ın bu aşk için ödediği bedellerin, yaptığı fedakarlıkların sonu yoktur. Kuzey için tüm malından mülkünden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakarlıkla canını da ortaya koymuştur.

Bu zamana kadar Yıldız’a inanmayan Kuzey, şimdi vicdan azabı içindedir. Yıldız’ı kurtarmak için canını bile vermesi gerekse gözünü kırpmayacaktır ama şimdilik Yıldız için yapabileceği bir şey yoktur.

Kuzey, Yıldız’dan istediği son sınavla birlikte tüm ailenin düşmanlığını geri kazanmıştır. Yıldız’ın anne ve babası, Kuzey’in en büyük düşmanlarıdır artık. Kuzey, Yıldız’ı sınamak isterken kendi sınavına, kendisi yenik düşmüştür. Herkese, Yıldız’a olan aşkını ispat edecek, herkesin güvenini kazanacaktır. Kendisine çok güvenmektedir ama ona güvenen insan sayısı bir elin parmağını geçmez.

Kuzey, Yıldız’ın ailesini ikna edemeyeceğini anladığında bekleyecek ve sabredecek gücü kalmamıştır. Bir an önce Yıldız’a kavuşmak istemektedir. Bunun için gerekli olan planı yapar, gözünü karartmıştır. Ama hesap edemediği bir şey vardır. Gözünü karartan sadece Kuzey değildir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.