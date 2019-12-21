Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu gelecek bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Dizinin son bölümünde Kuzey, Yıldız’ı en zayıf noktasından vurup onu delirtir. Bu hamleyle deliren Yıldız, Kuzey’i buna bin pişman eder. İkili arasındaki savaş, çığırından çıkma noktasına gelir. Kuzey’in kızları, Sefer, Nahide herkes bu çatışmanın ortasında kalmıştır. Haberimiz içerisinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 15. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kuzey’in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazanmıştır. Kuzey’in kızları –tam kadro- Yıldız’a destek vermektedir. Fakat bu, Kuzey ve Yıldız savaşında, henüz barış sağlandığı anlamına gelmemektedir. Bilakis savaş daha da kızışmıştır. İkili, yaylayı birbirlerine dar etmeye yeminlidir. İki inatçı keçi, yine bir köprünün üstündedir ve o köprü birinden birine fazladır. İkisi de geri adım atmaz, hep bir sonraki hamleyi hesaplarlar. Birbirlerinden kıyasıya öç almak ve birbirlerini pes ettirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Yayla ve şehir sakinlerinin nerdeyse tamamı Kuzey- Yıldız savaşında taraf olur, taraf olmayanlar, bertaraf olur. Kuzey, Yıldız’ı en zayıf noktasından vurup onu delirtir. Bu hamleyle deliren Yıldız, Kuzey’i buna bin pişman eder. İkili arasındaki savaş, çığırından çıkma noktasına gelir. Kuzey’in kızları, Sefer, Nahide herkes bu çatışmanın ortasında kalmıştır. Yıldız’ın eli daha güçlüdür çünkü onun cephesi daha kalabalıktır. Fakat bu savaşı, en kalabalık olan taraf değil, en inatçı olan taraf kazanacaktır. Tarafların ardı arkasına gelmeyen hamlelerinin etkisi nasıl olacak, savaşı kim kazanacaktır?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.