Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu aratılmaya başladı. Show Tv’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yine eğlence dolu bir bölümle izleyicilerle buluştu. Son bölümde Yıldız’ın Kuzey’e güvenmesi için tek şart, boşanma değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktır. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası olur. Haberimiz içerisinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey- Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur.

Yıldız’ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey’in boşanması daha zor hale gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin’den başkası değildir. Çetin, Kuzey’e ve Şule’ye ayrı ayrı tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şuleyle evli olduğu sürece Yıldız’ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır.

Yıldız’ın Kuzey’e güvenmesi için tek şart, boşanma değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktır. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası olur. Sefer, Kuzey- Yıldız aşkı uğruna fedakarlığa ve acı çekmeye devam eder.

Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey- Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur. Yani Kuzey, öyle olacağını düşünmektedir. Fakat yanılır. Kuzey, bu sürecin sonunda büyük hayal kırıklığına uğrar.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.