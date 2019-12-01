Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. son bölüm özeti

Kuzey Yıldızı ilk aşk yeni bölüm fragmanı sevilen dizinin son bölümü biter bitmez aratılmaya başladı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan dizi Karadeniz’de geçiyor. Son bölümde Aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Kuzey’in korktuğu şey başına gelmiştir; Yıldız, Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenmek üzeredir. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 12. BÖLÜM ÖZETİ

Aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar.

Kuzey’in korktuğu şey başına gelmiştir; Yıldız, Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenmek üzeredir. Yıldız’ın bunu öğrenmesi, Kuzey’e bir daha güvenmemesi anlamına gelecektir. Kuzey, bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Nahide ve Sefer’in destek gücü, yeterli olacak mıdır; şans, kimden yana olacaktır? Kuzey’in Yıldız’ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar, bir bir boşa çıksa da pes etmeye niyeti yoktur. Yıldız, yıllardır hayalini kurduğu aşkına hem bir nefes kadar yakın, hem de bir o kadar uzaktır. Sonunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şey olur. İmkansız denen şey olmuş, aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Bundan sonra aşıkların işi gerçekten çok zordur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.