Kuzey Yıldızı dizisine yeni transfer! Cengiz Bozkurt, Cevher Kadıoğlu karakteriyle geldi

Kuzey Yıldızı dizisine yeni transfer geldi. Cengiz Bozkurt, Cevher Kadıoğlu karakteriyle geldi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 39. bölüm tanıtımında yeni karakter ortaya çıktı.

Kuzey ve Yıldız’ın evlilik hazırlıklarının hızla başladığı tanıtımda Sefer’in sarı saçları izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Kuzey ve ailesi, Yıldız’ı isterken Yaşar’ın tam kararını söyleyeceği sırada “Veremezsin abi!” diyerek içeri giren Cevher Kadıoğlu dikkat çekiyor. Bu beklenmedik gelişme “İki aşığın önünde yeni bir engel mi var?” sorusunu akıllara getiriyor.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla izleyicisini buluşturan Kuzey Yıldızı 14 Kasım Cumartesi akşamı seyircisi ile buluşacak.

Dizinin 39.yeni bölümünde Toygan Avanoğlu’nun saçlarının hali de izleyicileri bir hayli şaşırtacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, Bulut’u hayatından tamamen çıkardı. Sefer ve Pembe ise soyguncuların kaçırdığı Nahide’yi kurtarmak için harekete geçti. Ekip, Nahide’yi kurtarırken aynı zamanda çalınan altınları da geri aldı. Operasyonun sonunda Pembe’nin girdiği tehlikeli macera, Doktor Cihan’ın tepkisine yol açtı. Gördüğü tepki karşısında sinirlenen Pembe yüzüğü attı ve aralarındaki ilişkiye nokta koydu. Kuzey ile Yıldız’ın ilişkisinde ise artık her şey yoluna girmiş, evlilik hazırlıkları için ilk adım atılmıştı ancak önlerinde aşmaları gereken bir engel daha vardı.

Yıldız’ı Yaşar’dan isteyen Kuzey, bir kez daha olumsuz yanıt aldı. Evliliklerine izin vermesi için tek şartı, Kuzey’in zorlu sınavlardan geçerek aşkını ispatlamasıydı. Mavişine olan aşkı için her görevin üstesinden gelen Kuzey, son sınavında yükseklik fobisi yüzünden zor anlar yaşadı. Tüm cesaretini toplayarak Yıldız’a uzanan bir tahtanın üzerine çıkan Kuzey, korkusuna rağmen yürümeye başladı. Tam yolu tamamlayıp Yıldız’a ulaşacağı sırada ise dengesini kaybedip aşağı düşünce herkes büyük bir korku yaşadı. Bütün zorlu sınavların sonunda Kuzey, Yaşar’dan onay almayı başardı. Kuzey’den Yıldız’ın elini hiç bırakmayacağına dair söz isteyen Yaşar, evlenmelerine izin verdi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 14 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



