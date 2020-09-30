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  • 'Kuzey Yıldızı' dizisinde rol alan Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile aynı filmde
30 Eylül 2020 Çarşamba 22:30 | Son Güncelleme:

'Kuzey Yıldızı' dizisinde rol alan Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile aynı filmde

'Kuzey Yıldızı' dizisinde rol alan Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile aynı filmde

‘Kuzey Yıldızı' dizisinde rol alan Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, ‘Komutan' filmi için kamera karşısına geçti.

‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde rol alan Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, ‘Komutan’ filminde buluştu. Türkmen köyünde yaşayan, bebeğini bir katliamda kaybetmiş Züleyha isminde bir kadını oynayan Güner, ağıt sahnesiyle dikkat çekti. Güner, ‘’Bir dönem kendimle ilgili derin bir acı içindeydim, normal hayatımda yaşayamadığım acıyı o sahneye yansıttım” dedi. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Süperstar Ajda Pekkan

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