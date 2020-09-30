'Kuzey Yıldızı' dizisinde rol alan Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile aynı filmde

‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde rol alan Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, ‘Komutan’ filminde buluştu. Türkmen köyünde yaşayan, bebeğini bir katliamda kaybetmiş Züleyha isminde bir kadını oynayan Güner, ağıt sahnesiyle dikkat çekti. Güner, ‘’Bir dönem kendimle ilgili derin bir acı içindeydim, normal hayatımda yaşayamadığım acıyı o sahneye yansıttım” dedi.

