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  3. Kuzey Yıldızı dizisi için flaş karar! Sete ara mı veriyor?

Kuzey Yıldızı dizisi için flaş karar! Sete ara mı veriyor?

Kuzey Yıldızı dizisi için flaş karar! Sete ara mı veriyor"

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen Kuzey Yıldızı dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Dizinin çekimlerinin koronavirüs nedeniyle askıya alındığı öğrenildi.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı dizisi, büyük beğeni topluyor. Ekran başında kahkaha atmak isteyen izleyicilerin tercih ettiği, Karadeniz esintileri taşıyan Kuzey Yıldızı, 28 Mart Cumartesi günü yeni bölümü ile ekranda olacak. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle pek çok yapım gibi Kuzey Yıldızı da sete ara verdi.

KUZEY YILDIZI SETE NE KADAR ARA VERDİ?

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kuzey Yıldızı setine 1 hafta ara verildi. Bu süreçte ise oyuncular İstanbul’a dönmek istemedi. Ekip, Ordu’da kendini otele kilitleyecek. Otele de başka müşteri alınmayacak.


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