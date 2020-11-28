Kuzey ve Yıldız nihayet nikah masasında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamları Show Tv’de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk hafta sonlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Ersoy Güler’in yönetmenliğini üstlendiği dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren severek takip ediliyor. Dizinin 41. bölümünde Kuzey, sonunda kınaya yetişiyor ve Yıldız’ı hayal kırıklığına uğratmıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm izleme linki ve 42. bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 41. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey, sonunda kınaya yetişmiş, Yıldız’ı hayal kırıklığına uğratmamıştır. Ama onun oraya nasıl geldiğinden haberi yoktur. Buna rağmen herkes şimdilik kaydıyla çok mutludur.

Yalnızca müzmin aşıklar değil tüm Kadıoğulları ve Mollaoğulları yılların acısını çıkarırcasına eğlenir. Artık mutsuz olmak için hiçbir sebep kalmamıştır. Ama kader, ağlarını örmekten vazgeçmez. Çünkü Kuzey, kendi kınasına kaçak olarak gelmiştir ve bedelini ödeyecektir. Ama uslanmaz aşığımızın teslim olmaya niyeti yoktur. Ne olursa olsun düğününe yetişecektir.

Kuzey; Yıldız’la ve Yıldız’ın babasıyla verdiği sınavı, şimdi de kaderiyle vermektedir. Başına gelmeyen kalmaz ama o, pes etmeyecektir. Gördüğü en güzel rüyanın gerçekleştiğini görene kadar vazgeçmeyecektir. İflah olmayan aşıklar; her türlü imkansızlığı ve engeli aştığında artık o çift kapılı salonun, yani hayallerinin eşiğindedir. Sonsuz mutluluk onları sadece birkaç adım ötede beklemektedir. Ama onları bekleyen belki de sadece mutluluk değildir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.