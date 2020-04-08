Kuzey Güney tekrarı hangi kanalda, ne zaman? Kuzey Güney dizisi konusu ne, kaç bölüm?

Kuzey Güney tekrarı izleyiciyle buluşuyor. Yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan, başrollerini başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel’in paylaştığı Kuzey Güney tekrar bölümüyle yeniden yayınlanıyor. Dizi yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor. Peki, Kuzey Güney tekrarı hangi kanalda? kaç bölüm?



KUZEY GÜNEY TEKRAR BÖLÜMLERİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Kuzey Güney dizisinin tekrar bölümleri Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

KUZEY GÜNEY KAÇ BÖLÜM?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı Kuzey Güney dizisi toplamda 80 bölüm yayınlanmıştır. Dizi 80. final bölümüyle izleyicilerine veda etmiştir.

KUZEY GÜNEY KONUSU NE?

“Kuzey Güney”; yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan, iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesini anlatıyor.

KUZEY GÜNEY OYUNCULARI

Kuzey Güney oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Mustafa Avkıran, Semra Dinçer, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Turgay Kantürk, Çağdaş Onur Öztürk, Hazar Ergüçlü, Gökşen Ateş ve Zerrin Tekindor ve Ünal Silver gibi isimler yer alıyor.