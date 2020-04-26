Kuzen oldukları ortaya çıktı! Birce Akalay ve Barış Murat Yağcı üç yıldır birbiriyle görüşmüyor
Survivor Gönüllüler takımında dikkatleri üzerine çeken Barış Murat Yağcı'nın şimdilerde ‘Babil' dizisinde rol alan Birce Akalay ile kuzen oldukları ortaya çıktı.
‘Şevkat Yerimder’ ve ‘Kiralık Aşk’ dizilerinden rol alanYağcı’nın kendisiyle aynı sektörde bulunan kuzeniyle aralarının bozuk olduğu öğrenildi. En son birlikte Paris’te ailece tatil yaptıkları ve o günden sonra görüşmeyi kestikleri söylenen ikilinin, yaklaşık 3 yıldır küs oldukları ifade edildi.