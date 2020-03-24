Kutsi ve Feyza Çıpa'dan flaş karar! Düğünleri iptal mi oldu?

Önceki gün Sarıyer’de görüntülenen ikili, dışarıya ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıklarını söyledi. Yaşanılan salgın nedeniyle düğünleri iptal olan Kutsi, “Ertelenmesinde korona tabii ki büyük bir etken. Şuan da sağlıklı ortamı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu salgını milletçe atlatacağız. O zaman biz de evlenmek istiyoruz’’ dedi.