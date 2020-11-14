Kutsi kimdir, nereli kaç yaşında? Kutsi hangi dizilerde oynadı, şarkıları neler?

İBO Şhow'un 9 yıl sonra ekrana gelen ilk programında konuk olan Kutsi, dikkat çeken isimler arasında. İsmini Türk Şair Ahmet Kutsi Tacer'den alan ünlü şarkıcı Kutsi'nin seslendirdiği şarkılar büyük ilgi topladı. Şarkıcı Kutsi'nin hayatı kariyeri ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer’den almıştır. Yakınlarının sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri almıştır. Mimarlık eğitimini yarıda bırakmıştır.

2000 senesinde ilk albümünü piyasaya çıkaran ve büyük beğeni toplayan Kutsi, kamera karşısına ilk kez Doktorlar isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile geçmiş ardından; Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan ve Kalbimdeki Deniz gibi yapımlarda rol almıştır.

Albümleri:

2000 – Aşk Payını Aldı

2005 – Sana Ne

2006 – Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)

2007 – Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

2008 – Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

2010 – Bambaşka

2013 – Bilmem Anlatabildim mi?

2014 – Yaz Günü

2016 – Aşıklar Şehri

Kutsi’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Adım Melek (Halil) (TV Dizisi)

2016 – Kalbimdeki Deniz (Mirat) (TV Dizisi)

2015 – Zilin Sesi (Tarkan) (Sinema Filmi)

2015 – Beyaz Yalan (Demir) (TV Dizisi)

2012 – Huzur Sokağı (Bilal) (TV Dizisi)

2009 – Kahramanlar (Ahmet) (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar (Levent) (TV Dizisi)